Programa Nuestras Raíces: realizan tercer diálogo multicultural con los pueblos de La Mosquitia

El Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), realizó este lunes el tercer diálogo multicultural con los pueblos de La Mosquitia.

La reunión tenía el objetivo de construir propuestas para el desarrollo junto con el pueblo misquito, sus comunidades y organizaciones.

La coordinadora de proyectos de la SEDESOL, Naama López, indicó que los pueblos indígenas han sufrido una violencia sistémica y que con este programa se va a brindar educación y salud para estos pueblos originarios.

“Hoy estamos culminando la jornada de lanzamiento del Programa Nuestras Raíces con el pueblo misquito, pero también con representantes del pueblo tawahka, pech y del pueblo garífuna, porque se trató de abordar un poco más en el tema de regionalismo del área de Gracias a Dios”, informó López.

La funcionaria señaló que para esta jornada, se buscó cerrar con broche de oro, “haciendo las cosas como lo hemos venido haciendo, bien organizada, planificadas, tratando de identificar no solamente las problemáticas, porque ya se conoce o sea, no es nada nuevo saber cuáles son las demandas que tienen un pueblo, identificar la priorización de esta demanda que es lo que realmente está urgido el pueblo”.

“La Presidenta ha sido enfática en diferentes ocasiones al establecer esa prioridad con el pueblo de Gracias a Dios, pues ha sido uno de los más marginados históricamente, donde no están llegando las cosas y un paso adelante que se acaba de dar fue la entrega de una donación, que si está llegando y me van a decir: bueno, pero es una donación; sí, pero es que el gobierno anterior dejaba incluso vencer esas donaciones, no las entregaban, manipularon todo, se las robaron”, expresó.

“Hoy en día, el gobierno del pueblo, de este Gobierno de la Presidenta, es un gobierno humano que estamos enfocados en trabajar para poder rescatar este país”, detalló.

La representante de la SEDESOL señaló que en Casa Presidencial las organizaciones, sin distinción alguna, han tenido la oportunidad de exponer su situación.

“En esta línea, la Presidenta dijo que la convocatoria iba a ser abierta y sin distinción alguna, no va a ser una convocatoria dirigida a esta o esta persona, para poder darles el mensaje claro de que este gobierno va a trabajar con todos y con todas; de hecho y se lo voy a decir así, lastimosamente esa gente que ha sido parte de la creación de juntas directivas que están en estos problemas, todas estas organizaciones son víctimas de una violencia porque fue el Estado mismo que las afectó”, finalizó.

Nuestras Raíces es un programa de la SEDESOL que será ejecutado desde el Programa de Acción Solidaria en acompañamiento de más de 30 instituciones del Gobierno Solidario, para disminuir brechas de desigualdad en pueblos indígenas y afrohondureños del país.

Entre las áreas que el Gobierno de la primera mujer Presidenta impulsará en los pueblos originarios son las de educación, atención a personas con discapacidad y salud.