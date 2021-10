Proyecto de ampliación de la vigencia de la actual tarjeta de identidad, hasta el 15 de noviembre

De conformidad a la Constitución de la República en su artículo 43-B corresponde la función pública registral al Registro Nacional de las Personas, que es el órgano del Estado encargado de dar certeza, autenticidad y seguridad jurídica a los hechos, actos vitales y situaciones relacionadas con personas naturales, con los objetivos de garantizar sus derechos civiles, sistematizando las inscripciones y anotaciones en sus registros.

Con la finalidad de otorgar seguridad jurídica al proceso de elecciones, el Registro Nacional de las Personas llevó a cabo la implementación y ejecución del PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN EN HONDURAS (Identifícate), el cual tienen como objetivo emitir un nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI), contribuir a la modernización de la identificación ciudadana a través de la creación de un nuevo registro digital biométrico de personas, generando confianza y eficiencia en la función registral.

Pese a lo anterior, muchos hondureños que necesitan el DIN aún no lo han obtenido, pudiendo generar dicho extremo el no goce del derecho fundamental de contar con un documento de identidad, por lo tanto, imposibilitar el ejercicio pleno de los derechos vinculados a su condición de ciudadanos, por lo que propongo ante esta honorable camara legislativa, la ampliación de la vigencia de la tarjeta de identidad hasta el 15 de noviembre del año 2021, con el objetivo de que hasta esa fecha se pueda hacer uso de forma indistinta tanto de la Tarjeta de Identidad o bien del nuevo y único Documento Nacional de Identificación (DNI) de los ciudadanos en todo el país.

Es oportuno mencionar que a finales del año 2020, se anunció que para para finales del mes de febrero del año 2021, toda la población a nivel nacional contaría con el Nuevo Documento de Identificación (NDI) según lo enunciado por las autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP), aunado a que este proceso generaría que el nuevo documento de identificación debía ser usado para los procesos de elección popular (votación) tanto internos como generales del presente año, pero lastimosamente hasta este momento los nuevos documentos de identificación no han sido entregados a gran parte de la población, y la identidad actual según declaraciones y lo establecido en la legislación nacional a través del Decreto No. 62-2021, tiene una vigencia hasta el 15 de octubre del presente año, destacándose con ello que después de esto la población no podrá realizar las gestiones correspondientes con la actual tarjeta de identidad, quedando a la deriva toda aquella población que no reciba este documento a tiempo y más aún aquellas personas que no realizaron su proceso de enrolamiento en tiempo y forma y que se encuentran tierra adentro y que las posibilidades de viajar a las ciudades es muy poco e inclusive nula.

El respeto a la integridad de la persona humana se ve reflejado en la accesibilidad que brindan los Estados en relación a los derechos fundamentales los cuales son inalienables e irrenunciables como lo dicta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Asamblea de las Naciones Unidas en París en el año de 1948, siendo este el ideal de los pueblos y naciones; es oportuno destacar que el no cumplimiento de estos traen consigo el irrespeto a los derechos constitucionales que dicta nuestra Constitución de la República siendo esenciales en el cumplimiento de los lineamientos del Sistema Político vinculados directamente a la dignidad humana (derechos económicos, políticos, sociales, entre otros).

En consideración de lo antes expuesto, y haciendo uso de las atribuciones que me otorga la Constitución de la República de Honduras, me permito presentar a consideración de esta Honorable Cámara Legislativa, el Proyecto de Decreto orientado a Ampliar la vigencia de la Tarjeta de Identidad hasta el 15 de Noviembre del año 2021, permitiéndole a la población el acceso a derechos fundamentales, que se verían restringidos debido a la caducidad de este término.