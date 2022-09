Reforma a la Ley del Consejo de Defensa y Seguridad busca el cumplimiento de los derechos humanos

De acuerdo con el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, la reforma a la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tiene como objetivo desmontar las piezas de la dictadura utilizada para perseguir opositores políticos.

En ese sentido, Zelaya manifestó que “Este nuevo proyecto de ley deja contemplado que la Presidenta con sus ministros, en materia de defensa y seguridad, debe dirigir estas políticas apegadas a un estado de derecho, no en un sistema que persigue, vigila, y da seguimiento, a los opositores políticos, y en un Gobierno democrático como el que hoy encabeza la presidenta Castro esas prácticas no siguen, no continuarán”, enfatizó el funcionario.

Además, agregó que “La presidenta ha tomado a bien formular las estrategias dentro de las Fuerzas Armadas, una de ellas el fortalecimiento de la policía comunitaria”.

Por ello, la institución castrense se ha comprometido en combatir realmente el narcotráfico, defender la soberanía nacional y la seguridad de cada ciudadano hondureño, como una promesa de la Presidenta de Xiomara Castro, además en trabajar para darle a la población hondureña unas Fuerzas Armadas que defienden la soberanía, la libertad “y sobre todo no plegados a malas decisiones de los políticos que en 12 años de dictadura se vieron muy manchadas”, indicó Zelaya.