Reportaron un bug en Twitter que podría afectar el funcionamiento de la aplicación

Twitter anunció que se encontró un bug que permite añadir múltiples imágenes animadas a un tuit utilizando archivos animados PNG. Los archivos APNG son una extensión al formato de archivos PNG, que le añade a éste la capacidad de representar imágenes animadas que funcionan de un modo similar a las admitidas por el formato GIF.

Ocurre que los APNG, según explicó la empresa pueden causar problemas de rendimiento en la aplicación y el dispositivo. Así es que Twitter está trabajando en una solución para este bug. Una vez que se resuelva esta vulnerabilidad ya no será posible utilizar los APNG animados en los tuits. De todos modos se aclaró que no se eliminarán los archivos de este tipo que ya están cargados en la red social.

“Los archivos APNG existentes cargados en Twitter no se eliminarán, y nuestros equipos buscarán crear una función similar que sea mejor para usted y su experiencia en Twitter, comunicó la compañía.

Cabe recordar que en febrero de este año que todas las imágenes que subieran a Twitter en formato PNG se convertirían a JPG.

“La forma en que Twitter ha manejado las cargas PNG en el pasado no siempre fue coherente y podría llevar a utilizar grandes imágenes PNG cuando un JPG hubiera sido preferible para la latencia de carga de la imagen y los costes de datos del usuario”, comunicó la compañía en su oportunidad. Ese cambio comenzó a regir a partir del 11 de febrero.

En esta oportunidad, y tal como se mencionó, Twitter anunció que un bug permitía subir archivos PNG animados que podrían dañar el rendimiento de la plataforma y ya están trabajando en encontrar una solución.

Cabe recordar que el fin de semana la empresa también anunció el hallazgo de una vulnerabilidad que podía afectar la seguridad de los usuarios. A diferencia de este caso, ésa es una falla grave que, de ser explotada, le permitiría a un ciberdelincuente acceder a información privada de la cuenta como los mensajes directo, tuits protegidos e información de ubicación; así como tener control del perfil y, por ejemplo, publicar tuits.

Según explicó la empresa en su blog oficial, no se tiene conocimiento de que la vulnerabilidad haya sido explotada, de todos modos, como no se puede estar del todo seguro de que esto no haya ocurrido o que no pueda ocurrir, es fundamental que se actualice la app. ¿Cómo actualizar la app? Hay que ingresar en Play Store, buscar Twitter y presionar el botón “actualizar”.