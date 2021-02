Rixi Moncada clama a Ana Paola Hall 5 mts por zoom para defender la transparencia en el próximo proceso electoral 

Con una voz quebrantada la presidenta concejal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rixi Moncada, rogó a la concejal Ana Paola Hall que vote a favor a la descentralización de los votos, sólo necesitás 5 minutos para dar tu voto «que sabemos que es a favor» finalizó.

Rixi Moncada suspendió la sesión y convocó para una nueva cita mañana viernes para debatir temas relacionados a las elecciones primarias.

«Yo no busqué esta presidencia, yo no busqué esta representación legal pero si la dejaron la asumo en nombre del pueblo hondureño, la asumo en nombre de los hombres y las mujeres que queremos un proceso electoral, limpio, libre, transparente, justo democrático pero de verdad, no centralizado, no con el fraude con la caída de los sistemas aquí en Tegucigalpa, lo queremos en los pueblos, queremos que los pueblos cuenten sus votos y que los pueblos ratifiquen sus votos, no queremos diputados impuestos ni queremos presidentes del fraude» indicó a presidenta concejal del Consejo Nacional Electoral (CNE).