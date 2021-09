RNP en Juticalpa continua sin papelería para atender a la población

Estamos trabajando normalmente en el registro de las personas, atendiendo a los ciudadanos que están llegando aquí. Después de la paralización que tuvo el registro, pues se han llegado a acuerdos, pero se van cumpliendo paulatinamente, no al 100%, no como esperamos que se van a cumplir. Una de las exigencias que teníamos como trabajadores es que no tener las herramientas necesarias de todo el equipo, los utensilios que requerimos para la atención como ser papel, tinta, todo, hasta el aire acondicionado.

La ciudadanía está viniendo a buscar las partidas de nacimiento o ser del pase de nacimiento y no se le ha podido solicitar. Pero en caso de emergencia ahora existe la opción que las puede descargar de internet de cualquier teléfono en cualquier internet lo puede descargar, pero lo ideal que está acostumbrada a la población es venir al registro nacional de las personas.

