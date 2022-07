SAG en Cumbre África-Américas: Honduras construye política agroalimentaria incluyente

“Estamos construyendo una política agroalimentaria que no solo asegure seguridad alimentaria, sino que los históricamente excluidos puedan acceder a la alimentación como derecho humano”, fueron parte de las palabras del Viceministro de Ganadería, Ángel Acosta, en representación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) al participar en la Cumbre África-Américas sobre Sistemas Agroalimentarios desarrollada en Costa Rica.

El Viceministro de Ganadería Acosta agregó en su participación que el Gobierno de Honduras trabaja en cuatro ejes de la producción: Seguridad Alimentaria, Hambre Cero, Alimentación Asequible y Aumento de Exportaciones Agrícolas. Si la innovación tecnológica agrícola no llega a los pobres, no hay una política justa de asegurar la comida para todos”.

En este encuentro participan ministros, viceministros y altos funcionarios de Agricultura, Medio Ambiente, y Ciencia y Tecnología de 40 países con el objetivo de estrechar la cooperación birregional para enfrentar los desafíos a la seguridad alimentaria global y robustecer el papel de ambos continentes en materia productiva.

Además de altos funcionarios de unos 40 países, en la Cumbre participan organizaciones multilaterales de crédito, de cooperación y del sector privado.



La comunicación oficial detalló que la Cumbre cuenta con el apoyo de Bayer, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, Grupo Banco Mundial, Microsoft, Rabobank, Syngenta y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos de Norteamérica (USDA).

La colaboración en ciencia, tecnología e innovación debe estar en el centro de una cooperación reforzada entre África y América para realizar el potencial de ambos continentes, afianzar su papel como garantes de la seguridad alimentaria y nutricional global, y crear de forma homogénea sectores agropecuarios productivos, sustentables e inclusivos que contribuyan al desarrollo sostenible de ambas regiones.

Esos consensos fueron resaltados en la mesa sobre Ciencia, Tecnología e Innovación que formó parte de la primera jornada de la “Cumbre África-Américas sobre Sistemas Agroalimentarios”, encuentro realizado en Costa Rica.

En la mesa participaron Cleber Oliveira Soares, Secretario de Innovación, Desarrollo Sostenible e Irrigación, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil; Oseyemi Olurotimi Akinbamijo, Director Ejecutivo del Foro para la Investigación Agrícola en África (FARA); el Ministro de Agricultura de Etiopía, Oumer Hussien Oba; el ministro de Agricultura de Burkina Faso, Delwendé Innocent Kiba; y el Subsecretario de Ganadería de Honduras, José Ángel Acosta.

