Salud reporta disminución en casos de Covid-19 e invita a la población a mantener las medidas de bioseguridad durante la semana morazánica

Tegucigalpa. Autoridades de Salud informaron este martes que la disminución de casos por Covid-19 se mantiene en un 98 por ciento hasta la semana epidemiológica número 39, es por ello que se hace el llamado a la población para seguir las medidas de bioseguridad durante el feriado morazánico.

La coordinadora de vigilancia contra la Covid-19, Pamela Olivera, expresó que “para esta semana tenemos una positividad del 2 por ciento, comparado con la última ola hay una disminución del 98 por ciento en la positividad de Covid-19”.

También, comentó que “de acuerdo a esta positividad inferior al cinco por ciento que se mantiene en estos momentos, esperamos que a pesar del movimiento de personas durante este feriado se mantenga así, pero todo dependerá de las medidas que tome la población al viajar”.

Estadísticas

La Secretaría de Salud registra que 15,510,891 dosis han sido aplicadas a los hondureños, de las cuáles el 83 por ciento son primeras dosis y 73 por ciento para segunda dosis.

Según el boletín de vacunación contra la Covid-19 Número 38, un total de 6,344,807 hondureños se han aplicado la primera dosis de vacuna, sin embargo solo 5,586,002 se han aplicado la segunda dosis y 3,580,082 la tercera dosis y refuerzos.

Uso de mascarilla

Respecto al retiro del uso de mascarilla Olivera agregó que “eso se tiene que analizar pero todo sigue dependiendo de cómo se mantengan los casos, más que todo después de la semana morazánica y también en la búsqueda de la vacuna, ya que la población no acude a vacunarse, seguimos manteniendo los mismos porcentajes de vacunación y si esos porcentajes no aumentan al 95 por ciento no podemos pensar en retirar la mascarilla porque siempre estamos expuestos al virus”.

Por otra parte, manifestó que durante el feriado morazánico habrá triajes y centros de salud que estarán habilitados para que todas las personas que presenten síntomas respiratorios busquen el establecimiento más cercano y puedan ser tratados ya que a parte de Covid-19 también circulan otros virus como la influenza, virus respiratorios, entre otros.

De igual manera, para que los hondureños completen su esquema de vacunación.

El llamado como Secretaría de Salud durante el feriado de la semana morazánica es seguir con las medidas de bioseguridad como: uso de la mascarilla, lavado permanente de manos y mantener el distanciamiento social para evitar una alza de casos por coronavirus.

