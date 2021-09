SENPRENDE POR UNA VIDA MEJOR presente en “Empleatón”

Tegucigalpa 3 de septiembre del 2021 Gran afluencia de personas se registra durante el desarrollo del segundo Empleatón, iniciativa impulsada por el presidente Juan Orlando Hernández, y de la cual forma parte el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios Por Una Vida Mejor (SENPRENDE POR UNA VIDA MEJOR).

Sandra Velásquez-Viceministra en la Sub Dirección de Asistencia Técnica de SENPRENDE POR UNA VIDA MEJOR apuntó, “estamos aquí apoyando la iniciativa del Presidente Hernández, porque sabemos que se necesita generar empleo y el emprendimiento es una forma de crear un autoempleo”.

“Ponemos a disposición de la población todos nuestros servicios como una alternativa para que puedan poner en marcha un negocio a través de capital semilla o fortalecer su microempresa mediante un crédito solidario, este puede ser el impulso que las personas andan buscando” añadió la funcionaria.

El “Empleatón”, nace de la motivación del mandatario de dar respuesta a la población que no cuenta con un empleo, también como parte de la estrategia que promueve para reactivar la economía del país luego de la contracción económica que provocó la pandemia y los efectos negativos producto de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Orbelina Pavón asistente de la actividad expresó, “yo vine porque soy microempresaria y escuche que aquí estaría SENPRENDE. He recibido una excelente respuesta por parte del equipo de dicha institución, eso me ha dejado con una esperanza de poder reactivar mi negocio y poder tener un autoempleo otra vez”.

Siguió, “me ofrecieron el servicio de legalización de mi empresa, a lo que dije que sí, porque me explicaron que gozaré del beneficio de la exoneración de impuestos durante cinco años, lo que me motiva mucho, porque sé que en ese tiempo podré levantar mi negocio, felicito y agradezco al presidente Hernández por estas iniciativas”.

Sinergia

La actividad es coordinada por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (STSS), en la misma participan SENPRENDE POR UNA VIDA MEJOR, el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) e Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras).

Belkis Valle otra de las asistentes dijó, “me han atendido muy bien vine a dejar mis papeles, pero también me intereso el tema del emprendimiento y me han explicado muy bien en que consiste, me ofrecieron vinculación a capital semilla y pues ahora espero poder empezar con un negocio en las áreas que me interesan”.

Añadió, “esta es una buena respuesta para quienes buscamos un empleo, pero que a la vez queremos tener nuestro propio negocio, es bueno explorar nuevas áreas que no conocemos. Emprender me servirá para ayudarme económicamente, así mismo para ayudar a mi familia y poder seguir estudiando”.

El segundo “Empleatón” dio inicio el jueves 2 de septiembre desarrollándose también el 3 y 4 del mismo mes, teniendo lugar en las instalaciones del INFOP, en un horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. se realiza gracias a la identificación de puestos de trabajo que ofrece la empresa privada y los proyectos que ejecuta el Poder Ejecutivo en todo el país.

Solo en el primer día el equipo técnico de, integrado por personal del Centro de Crecimiento Empresarial de Tegucigalpa y el Programa Presidencial Crédito Solidario, lograron captar a personas, mismas que serán vinculadas a proyectos de capital semilla y créditos blandos.