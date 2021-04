SENPRENDE recibe primer reconocimiento por cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso la Información Pública

El Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE), recibió el pergamino que lo acredita de haber cumplido al 100 por ciento la publicación de informacion en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

La viceministra de SENPRENDE, Abeli Lozano, expresó ¨somos una institución relativamente nueva y estamos muy contentos de haber cumplido con lo que manda la Ley de acceso a la información pública¨.

“Este primer pergamino solo nos obliga, a seguir mejorando aún más, porque el que recibe un reconocimiento lo viene haciendo bien, pero debe seguir para adelante”, señalo, Lozano.

“SENPRENDE no solo se alegra de tener un reconocimiento, si no que ponerle ese plus que es compartir informacion con calidad y mandar un buen mensaje a la ciudadanía hondureña”.

La información se publica en el portal único a través de la Gerencia de Verificación de Transparencia (CVT), que de forma mensual comprueba la información.

Por su lado, la Comisionada del IAIP, Ivon Ardon, manifestó, “SENPRENDE como una institución obligada al cumplimiento de la Ley de Transparencia, hemos entregado a sus autoridades el reconocimiento de haber cumplido con el artículo # 4 y 13 de LTAIP.”

agregó, “son dos artículos que le garantizan a la ciudadanía el acceso a la información sobre la ejecución de los fondos que el Estado les otorga a la institución. Es un estímulo para SENPRENDE el ir recabando todos estos reconocimientos que el IAIP les da”.

Marisol Martínez, Oficial de Información Pública de SENPRENDE, indicó, “logramos llegar a la primera meta al obtener el primer 100 % en el cumplimiento del Portal de Transparencia, ahora estamos comprometidos en mantenerlo, seguir con la transparencia activa, trabajar en equipo con todas las gerencias de SENPRENDE para ser una de las Instituciones Obligadas en el cumplimiento del LTAIP”.

¨Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública¨ es un practica para adquirir conocimientos teóricos y prácticos que permiten mejorar el desarrollo de los servidores públicos en su desempeño laboral, así como optimizar las aptitudes de los grupos de trabajo reforzando la cultura de una responsabilidad Transparente, Ética y Social.