Sismo de magnitud 5.7 afecta Estados Unidos y deja a miles sin electricidad

Un sismo de 5.7 de magnitud se sintió alrededor de las 7:09am del miércoles en el suburbio de Magna, a unas 15 millas al oeste de Salt Lake City, en Utah, y tuvo una profundidad de 10.6 kilómetros (6.5 millas), reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Aunque no hay reportes de daños o fallecidos hasta el momento, miles de personas quedaron sin luz y el aeropuerto que sirve a la ciudad fue cerrado de forma preventiva.

Según la Gerencia de Emergencias del estado, se trata del mayor terremoto que hayan experimentado desde 1992, cuando vivieron otro de magnitud 5.9. La agencia AP constató que el movimiento se sintió hasta a 100 millas de distancia (160 kilómetros), incluso en los estados fronterizos con Utah, como Colorado, Idaho, Wyoming y Nevada. Después del primer impacto, hubo al menos cuatro réplicas de menor intensidad (entre 3.7 y 3.9) en los siguientes 23 minutos.

Utah just experienced its largest earthquake since 1992. It was a 5.9 in St. George. #utquake https://t.co/IYfUP8hnRy

— Utah Emergency Mgmt (@UtahEmergency) March 18, 2020