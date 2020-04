Supera el coronavirus una mujer de 104 años sobreviviente de la gripe española

Una italiana de 104 años se convirtió el pasado 4 de abril en una de las pacientes de mayor edad que supera el contagio de coronavirus, según informan medios locales, siendo este el segundo caso conocido de un centenario que se cura de la enfermedad.

Ada Zanusso, sobreviviente también de la llamada gripe española, comenzó a presentar síntomas como fiebre, vómitos y dificultad para respirar en su hogar en la provincia de Biella, en el norte de Italia, el pasado 17 de marzo. Sin embargo, ya está de vuelta a la residencia donde convive con otros ancianos, algunos de los cuales han muerto debido a la propagación viral, según señalan medios locales.

She’s Ada Zanusso from Biella🇮🇹, born in 1916.

She went through two world wars and Spanish flu.

Aged 104, she just defeated coronavirus, being one of the world eldest winning this battle.#FuckTheVirus pic.twitter.com/8fuSN2KTph

