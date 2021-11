“La instrucción ha sido clara para las Secretarías de Salud y de Finanzas: TODO el personal de Salud que ha trabajado en la pandemia merece su acuerdo sin distinción. No es posible que estemos en esta fecha y no se haya cumplido. Eso no puede esperar más”, así se pronunció el presidente Hernández tras protestas de los enfermeros que exigen permanencia de sus cargos.

