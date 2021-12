Trabaja, estudia y disfruta con las MateBook Series

Tu asistente ideal para las largas jornadas diarias

Los modelos de la serie HUAWEI MateBooks ofrecen atributos únicos para los usuarios que necesitan trabajar y estudiar en casa, incluyendo una amplia pantalla HD, tecnología certificada de protección ocular y diversas interacciones inteligentes, que hacen que las tareas complejas sean un juego de niños.

Los portátiles de la serie HUAWEI MateBooks son duraderos y suaves al tacto. El diseño se centra en una elegante simplicidad, por lo que el único adorno que verás en la carcasa es el logotipo de HUAWEI.

Los portátiles de la serie HUAWEI MateBook D no solo son bonitos de ver, también son muy portátiles. La HUAWEI MateBook D 14 tiene un grosor de 15,9 mm y pesa solo 1,38 kg. Incluso la HUAWEI MateBook D 15 de mayor tamaño, sólo tiene 16,9 mm de grosor; la HUAWEI MateBook X tiene un peso increíblemente ligero de 1 kg y muestra un grosor de sólo 13.6 mm.y la HUAWEI MateBook X Pro con un peso de 1.33 kg de y 14.6 mm de grosor, además de un acabado pulido con corte de diamante. Esto significa que son excelentes para los estudiantes, que pueden llevarlos de forma portátil. Y también son perfectos para el trabajo, porque un portátil tan ligero no será una carga en los viajes de negocios o en los desplazamientos.

Además de sus cuerpos delgados, los portátiles de la serie HUAWEI MateBooks cuentan con la pantalla FullView de HUAWEI, por lo que realmente destacan en el abarrotado mercado de los portátiles. A pesar de sus ligeros marcos, ambos están equipados con enormes pantallas. La anchura de los biseles se ha reducido, lo que hace que la relación pantalla-cuerpo del portátil sea de un sorprendente 87%.

Estos portátiles incorporan una innovadora cámara empotrada, integrada en el teclado. Permanece oculta cuando no la usas y, cuando la necesitas, aparece al pulsar el botón de encendido. Esto significa que la cámara no tiene ningún impacto en el área de visualización del portátil. Además, el diseño empotrado protege tu privacidad y seguridad, porque no hay forma de vigilarte a distancia.

Los portátiles también tienen un modo de confort ocular, que filtra la luz azul y ha sido certificado por TÜV Rheinland. Por si fuera poco, el diseño de doble altavoz ofrece un audio impresionante, por lo que con la serie HUAWEI MateBooks tendrás un cine en movimiento.

Esta serie también está equipada con el innovador botón de encendido por huella dactilar, que se ha convertido en una característica popular de los portátiles Huawei. Puedes encender y desbloquear tu portátil con una simple pulsación.

Las HUAWEI MateBooks son potentes asistentes diarios que tienen un aspecto estupendo y hacen que cualquier tarea sea más fácil y agradable.

Puedes visitar las tiendas retail donde encontrarás durante los Black Days la HUAWEI MateBook X a un precio asombroso, si necesitas mayor información puedes escribir al 9719-3471 en donde un experto de tecnología de HUAWEI, te brindará asesoría para realizar tu proceso de compra.

