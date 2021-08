«Tu hijo esperará hasta que muera otro niño», dice un juez tras aumento de casos de covid-19 en Estados Unidos

Los casos de covid-19 y las hospitalizaciones están aumentando y en Dallas, Texas, «no quedan camas de UCI para niños», dijo el juez del condado de Dallas, Clay Jenkins, en una conferencia de prensa este viernes por la mañana.

«Eso significa que si tu hijo está en un accidente automovilístico, si tu hijo tiene un defecto cardíaco congénito o algo y necesita una cama en la UCI, o más probablemente si tiene covid y necesita una cama en la UCI, no tenemos una. Tu hijo esperará hasta que muera otro niño «, dijo Jenkins. «Tu hijo simplemente no será conectado al respirador, tu hijo será [transportado por] CareFlight (servicio aéreo de emergencia) a Temple o Oklahoma City o a donde podamos encontrar una cama, pero no recibirá una aquí a menos que una se desocupe».

El juez agregó que no ha habido camas disponibles en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) para niños durante al menos 24 horas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés) le dijo a CNN que la escasez de camas de UCI pediátricas está relacionada con la escasez de personal médico.

«Los hospitales tienen licencia para un número específico de camas y la mayoría de los hospitales tienen menos camas de las que tienen licencia. No pueden usar camas sin personal. Con el aumento de casos de covid-19, los hospitales están experimentando una escasez de personal para atender las camas para las que tienen licencia», dijo la portavoz del departamento, Lara Anton, en un correo electrónico, y agregó que las agencias de personal en el estado están trabajando para contratar personal médico de emergencia en todo Estados Unidos.