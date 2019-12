Twitter prohíbe el uso de archivos PNG animados para proteger a los epilépticos

Incluir múltiples imágenes animadas en un solo tuit podría desencadenar convulsiones en usuarios con una mayor sensibilidad a las imágenes en movimiento y parpadeantes.

Twitter ha prohibido las imágenes PNG animadas (APNG, Animated Portable Network Graphics) en la plataforma en un intento por evitar que ese formato sea utilizado contra personas con epilepsia.

Al anunciar los cambios, la compañía indicó que había detectado un error que permitía a los usuarios omitir la configuración de protección de reproducción automática e incluir múltiples imágenes animadas en un solo tuit, lo que podría desencadenar convulsiones en usuarios con una mayor sensibilidad a las imágenes en movimiento y parpadeantes, incluidas las personas con epilepsia.

We want everyone to have a safe experience on Twitter.

APNGs were fun, but they don’t respect autoplay settings, so we're removing the ability to add them to Tweets. This is for the safety of people with sensitivity to motion and flashing imagery, including those with epilepsy. https://t.co/Suogtrop1u

— Twitter Accessibility (@TwitterA11y) December 23, 2019