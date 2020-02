Un fallo crítico de seguridad en WhatsApp permite a ‘hackers’ acceder a su ordenador

La firma de seguridad PerimeterX ha publicado los resultados de una investigación que emprendió en 2017 y que le ha permitido descubrir un fallo de seguridad en WhatsApp, que posibilita a los ‘hacker’ manipular el código de las versiones de la app en Windows y Mac, «webapp», usando la app de iOS, obteniendo de esa manera acceso al escritorio de un ordenador.

La versión de escritorio de WhatsApp no funciona independientemente, sino que está asociada a una cuenta creada con la app móvil. Los ciberpiratas aprovechan este hecho para manipular mensajes, enlaces e incluso instalar un malware en el dispositivo.

Breaking News: PerimeterX researcher @WeizmanGal discovered a critical #security vulnerability in WhatsApp that allows cybercriminals to read from the file system access. Read his story in the new technical blog: https://t.co/dy3XZV0fEP #XSS #JavaScript pic.twitter.com/9ncYTOIAd6

— PerimeterX (@perimeterx) February 4, 2020