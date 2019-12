Un médico diagnosticó falsamente cáncer en niños para hacer a sus padres pagar miles de dólares en sus clínicas privadas.

Para que no recurrieran a hospitales públicos, el doctor Mina Chowdury decía a los progenitores que en caso de hacerlo deberían afrontar largas esperas y falta de equipamiento.

El pediatra británico Mina Chowdury engañó a tres familias diagnosticando falsamente cáncer a sus hijos para posteriormente enviarlos a clínicas vinculadas con él, según dictaminó el 17 de diciembre el Servicio del Tribunal del Personal Médico de Reino Unido (MPTS, por sus siglas en inglés).

A doctor frightened parents into paying for private treatment by falsely diagnosing their children with cancer, a tribunal has found https://t.co/lxgQ4qY7Vs

— The Times Scotland (@thetimesscot) December 18, 2019