Un médico rompe en llanto tras rechazar el abrazo de su hijo al llegar a casa

Un médico saudí rompió en llanto tras rechazar el abrazo de su hijo pequeño al llegar a casa después de un día de trabajo. El momento fue grabado en video y difundido en redes sociales para crear conciencia sobre la realidad que enfrenta el personal sanitario en su entorno familiar mientras luchan contra la pandemia de coronavirus.

El doctor, identificado como Nasser Ali Al Shahrani, trabaja en el hospital Rey Salmán en Riad y explicó que «todos los colegas deben evitar acercarse a sus hijos y familias hasta que se laven las manos y tomen las precauciones necesarias», recogen sus palabras medios locales.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT

— Mike (@Doranimated) March 26, 2020