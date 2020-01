Un niño de 9 años, acusado de intentar asesinar a su hermana menor

Un niño de 9 años ha sido acusado de intento de asesinato, tras apuñalar con un cuchillo a su hermana de 5 años en su casa, en la ciudad de Ocala (Florida, EE.UU.).

El crimen tuvo lugar este lunes, cuando la madre de los menores salió del apartamento a revisar el correo. Cuando regresó al domicilio se encontró a su hijo apuñalando repetidamente a su hermana menor. La mujer le quitó el cuchillo y avisó a emergencias, mientras el niño huyó de la casa. Más tarde el menor fue encontrado por la Policía en un cobertizo, informa FOX 35 Orlando.

«Fue una escena realmente inquietante», dijo Corie Byrd, oficial de Información Pública de la Policía de Ocala. «Inmediatamente lo detuvimos y lo trajimos al Departamento de Policía, donde fue interrogado con el consentimiento de sus padres».

Mientras tanto, la niña fue trasladada en avión a un hospital cercano con múltiples heridas, aunque se informa que estaba consciente y podía hablar.

Cuando los oficiales interrogaron al menor, este reveló que quería matar a su hermana y que «el pensamiento había entrado en su cabeza dos días antes» y no pudo deshacerse de él. Según el informe policial, el niño agarró a la pequeña por la nuca y le clavaba el cuchillo en la espalda mientras decía: «Muere, muere».

Durante la primera comparecencia en la corte, que tuvo lugar este martes, el juez ordenó que se realizara una evaluación psiquiátrica del menor lo antes posible. Asimismo, se le designó un defensor público para representar sus intereses, mientras el niño permanece en custodia.

RIGHT NOW: A 9 y/o boy accused of stabbing his little sister multiple times is appearing before a Marion Co Judge. She demanded psychiatric evaluation immediately @news6wkmg pic.twitter.com/f06NWnE51G

— Ezzy Castro (@EzzyCastro) January 28, 2020