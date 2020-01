Una mujer sufre un violento robo a mano armada en la entrada de su propia casa en EE.UU.

En la ciudad estadounidense de Oakland, California, una mujer fue víctima de un violento robo a mano armada en la entrada de su casa. Los hechos fueron captados por una cámara de seguridad.

El asalto tuvo lugar el 20 de enero, pero la grabación ha sido difundida solo ahora. En las imágenes se aprecia cómo la mujer se aproxima a la puerta, cuando es sorprendida por un individuo. El asaltante llevaba un arma de fuego, con la que intimidaba a su víctima mientras le arrebataba sus pertenencias.

Otra persona más aparece en el fondo, pero se retiró del lugar de la escena ante los gritos de la mujer y poco después el asaltante también huyó.

Según la prensa local, en los últimos meses se ha registrado un incremento de actos criminales violentos en la zona donde ocurrió ese robo. Los vecinos han mostrado su preocupación, porque afirman que las autoridades no están haciendo lo suficiente para frenar el crimen. De momento la Policía ha iniciado una investigación para tratar de identificar al autor del asalto a mano armada.

#Video: Woman robbed at gunpoint in front of her home on Canyon Oaks Dr. in Oakland Monday. @oaklandpoliceca is looking into the matter now. @ring doorbell camera captured imageshttps://t.co/efVmmcGo8G #crime #oakland #BayArea pic.twitter.com/uaJTMPfqdR

— André Senior (@andresenior) January 23, 2020