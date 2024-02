Una persona fue encontrada sin vida cerca del rastro municipal en el municipio de Campamento, Olancho, vestía buzo color Azul, camisa roja, botas de hule, aparenta una edad de entre 25 a 30 años.

No se le encontró documentos y se supone entre 8 a 16 horas de muerte

Los vecinos del lugar dijeron no conocerlo.

De igual manera muerte indeterminada por no presentar disparos ni heridas.