UNAH rechaza apertura de universidad en en el marco de las ZEDE’s

El comunicado emitido por el Consejo de Educación Superior dice lo siguiente:

POSICIÓN DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON RELACIÓN A LA AMENAZA DE LANZAMIENTO DE PROYECTOS QUE SE HACEN LLAMAR UNIVERSIDADES EN TERRITORIO HONDUREÑO

- PUBLICIDAD -

Las 21 Instituciones del Sistema de Educación Superior del país, reconocidas y acreditadas a nivel nacional e internacional, en forma unánime, rechazan el desconocimiento a nuestro rol constitucional ante la reciente amenaza del lanzamiento de Proyectos que se hacen llamar Universidades en el marco de las ZEDE.

Reiteramos la violación de los preceptos constitucionales referidos a la educación superior (Artículos 156, 157, 159 y 160), pues abre la posibilidad de creación de sistemas educativos paralelos y otorgamiento de títulos a nivel universitario, sin la existencia de contrapesos sistémicos que puedan contribuir a la gestión de la calidad, idoneidad y pertinencia. La desregulación territorial de la educación superior sin supervisión expone a Honduras al desempeño profesional desordenado de las carreras universitarias, lo cual lleva

explícitos daños a la ciudadania, lo que se convertiria en el mayor retroceso desde 1847 en la construcción de una sociedad del conocimiento.

Por lo tanto, las instituciones de educación superior del pais:

1) Rechazan contundentemente el funcionamiento de Proyectos que se hacen llamar Universidades,

en cualquier parte del territorio nacional; basados en fundamentos constitucionales, juridicos y

académicos.

2) Se hace un llamado a la juventud y a la hondureñidad a continuar matriculándose en las

instituciones universitarias, reconocidas y acreditadas por el Sistema de Educación Superior de

Honduras, ya que los titulos obtenidos en cualquier otra Institución no acreditada, originadas en las ZEDE, no tendrán validez legal.

3) Hacemos un llamado enérgico a los tres poderes del Estado, para que se pronuncien y eviten que

la Constitución de la República sea violada con estas iniciativas.

4) Animamos a la sociedad hondureña a pronunciarse a favor de la democracia y el Estado de

Derecho, pues sin estos elementos fundamentales no se podrá alcanzar el verdadero desarrollo de nuestra República.

Tegucigalpa, M.D.C., a los 27 dias del mes de octubre de 2021.

PLENO DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR