VIDEO: Más de 4.000 personas se refugian en una playa australiana

Alrededor de 4.000 personas tuvieron que refugiarse de los incendios forestales en una playa de la localidad australiana de Mallacoota, en el estado de Victoria, este martes por la mañana después de haber sido evacuados de sus hogares tras la activación de la alarma de emergencia por los incendios, informa AP.

Australia is burning.

The city of Mallacoota is completely surrounded by flame and 4,000 people have been forced to flee and seek shelter on the beach.

We need to act on climate change. This cannot be our new normal.

