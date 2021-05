Anuncia representante de la OPS/OMS: Honduras recibirá más vacunas de Covax en las próximas semanas

Tegucigalpa. 4 de mayo. La representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en el país, Piedad Huerta, aseguró este martes que el acceso de Honduras a vacunas a través del mecanismo Covax en calidad de donación aumentará de manera periódica y consecutiva en las siguientes semanas y meses.

Huerta participó, junto al presidente Juan Orlando Hernández y la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, en los actos de llegada de las 189.600 dosis del segundo lote de vacunas AstraZeneca donadas por Covax, en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de la capital.

Estas dosis de vacuna serán distribuidas a las 20 Regiones Sanitarias del país, para iniciar con la cuarta campaña de inoculación el próximo 6 de mayo para cubrir el total restante del personal de salud, así como los adultos mayores de 75 años y de 60 años y el personal de socorro.

En su discurso, Huerta anunció que “se espera que las próximas semanas el país continúe recibiendo dosis de vacunas hasta alcanzar las 424.800 de la primera asignación de vacunas Covax”.

“Este lote de 189.600 dosis de vacuna de AstraZeneca es parte del esfuerzo global”, detalló la delegada de la OPS.

Exteriorizó que la Secretaría de Salud recibió en las últimas horas una notificación oficial del mecanismo Covax, el cual informa que Honduras recibirá 212.940 dosis de la vacuna Pfizer en el segundo trimestre de este 2021.

“Las vacunas seguras y efectivas son una herramienta fundamental en la batalla contra la covid-19 y cambiarán las reglas del juego, pero esta pandemia aún tiene un largo camino por recorrer”, comentó.

Recordó a la población que se debe “continuar con el uso de mascarilla, distanciarnos físicamente y evitar las aglomeraciones”.

Huerta aseveró que estar vacunado no significa que se pueda dejar de lado la precaución para no contagiarse con la enfermedad y poner en riesgo la propia salud y la de los demás, especialmente porque aún no está claro hasta qué punto las vacunas pueden proteger contra la infección y la transmisión.

“Lo que sí sabemos es que las vacunas reducen enormemente el riesgo de enfermar y morir”, aclaró.

Puntualizó que las personas vacunadas deben mantener las medidas de bioseguridad, más ahora con la detección de otras variantes del virus en el país.

“Es preocupante todo por la alta transmisión que aumenta rápidamente el número de personas infectadas, incluidas las personas más vulnerables, que son las que pueden desarrollar la enfermedad grave e inclusive morir”, concluyó.