Con lagrimas Sergio Ramos se despidió de Real Madrid

En conferencia de prensa luego de 16 años en Real Madrid, Sergio Ramos se despidió del equipo merengue, el capitán no pudo contener su nostalgia y con lagrimas demostró su tristeza al dejar al equipo de sus amores.

» Llegue de la mano de mi padres, de mis hermanos con 19 años era solo un niño y gracias a Dios hoy tengo una hermosa familia con mi mujer con mis cuatro hijos, agradecer a mi familia en primer lugar que siempre han estado con migo en las buenas y las malas. Al club a ti presidente, a mis entrenadores, jugadores empleados del club a la afición. Me hubiese gustado retirarme en nuestro estadio, con la afición en el Santiago Bernabéu. Se cierra una etapa en mi vida nada será igual como lo que viví aquí, no es un hasta siempre es un hasta luego», dijo Sergio Ramos.

El dinero nunca fue un problema me ofrecieron un año yo quería dos el club me daba uno, acepto la oferta con la bajada de salario, se me comunica que tiene una fecha de caducidad y yo no me había enterado, agregó Ramos.

Zinedine Zidane se despide de Sergio Ramos. El entrenador saliente del Real Madrid tiene un mensaje de cariño para el que ha sido hasta ahora su capitán en el club blanco. Una imagen con una gran carga emotiva la que ha compartido el técnico francés en un verano convulso en Valdebebas. «LEYENDA. Fue un gran placer y honor tenerte como compañero y jugador! Un gran Capitán para la historia! Muchas gracias por todo».