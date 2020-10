Desesperado por no conseguir cita por la pandemia se saca dos dientes con un alicate

La semana pasada, un residente de la ciudad inglesa de Portsmouth se vio obligado a arrancarse dos dientes con un alicate debido a que no soportaba más el dolor y no lograba conseguir una cita con el dentista a causa de la pandemia del coronavirus, informa Daily Mail.

Chris Savage, de 42 años, relató que durante varios días estuvo sufriendo un dolor insoportable y llamó a alrededor de 20 consultorios dentales públicos, pero ninguno aceptaba nuevos pacientes. Luego marcó el número de emergencias, pero este redirigía su llamada telefónica a otro centro médico y así sucesivamente.

