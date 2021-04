Ejecutado por FFAA a través de programa agrícola: Productores de la Villa de San Francisco se benefician con sistema de riego inaugurado por el presidente Hernández

Villa de San Francisco (Francisco Morazán), 6 de abril. El presidente Juan Orlando Hernández inauguró este martes el sistema de riego para el fortalecimiento de la competitividad de los productores del Distrito de Riego de San Juan de Flores, de la Villa de San Francisco, departamento de Francisco Morazán, proyecto que fue ejecutado por las Fuerzas Armadas.

Este proyecto, que es una iniciativa del mandatario y las Fuerzas Armadas, a través del Comando de Apoyo al Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), beneficia a muchos productores de esta zona con posibilidad de habilitar 400 manzanas con acceso a riego.

Con este proyecto de riego por goteo se generarán empleos y se reactivarán la economía de la Villa de San Francisco.

Para que la misión operativa sea un éxito la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ha trabajado arduamente en la agilización de los procesos de documentación legal y administrativas que amparan al programa.

Asimismo, con este proyecto se va a mejorar la producción y comercialización de granos básicos (maíz y frijol), plátano, camote, cebolla y algunas hortalizas para abastecimiento de las cadenas agroalimentarias del país.

«Yo estoy convencido que si modernizamos el agro este país va a tener un crecimiento económico muy importante y le va a dar dignidad a millones de personas que viven en el campo», dijo el mandatario.

Remarcó que el sistema de riego inteligente, asistencia técnica, financiamientos, apoyo de los Gobiernos, implementación de becas, «es un sistema que es prioridad nacional en nuestro Gobierno y espero que los que vengan entiendan que tenemos que aprovechar el gran potencial que tiene el campo».

Añadió que los productores de la Villa de San Francisco son un ejemplo para el país por su dedicación y esmero para fortalecer el sistema agroalimentario del país.

Sin embargo, Hernández advirtió que «no hay sistema de riego que funcione todo el año si no cuidamos las cuencas y eso es clave, y por eso en mi Gobierno empezamos con la Alianza del Corredor Seco».

Expuso que el Estado tiene que apoyar al productor y «eso la gente de las ciudades no lo entienden y por eso me han criticado mucho, pero miren lo que ha hecho las Fuerzas Armadas y ellos no solo velan por la soberanía, sino que tienen que ayudar por tareas como estas».

El gobernante aseguró que el campo es vital para el pueblo hondureño, ya que el 46% de las personas en el país viven en el campo.

Indicó que con esta iniciativa exitosa de apoyar a los productores del país «al final el tiempo nos dio la razón y es importante que a ustedes (productores) los acompañen la gente Crédito Solidario o Banhprovi para que conozcan los nuevos financiamientos que tienen».

Además, recordó que ante el incremento de casos de covid-19 en el país es fundamental seguir al pie de la letra con las medidas de bioseguridad para evitar contagios.

Con la implementación de este tipo de proyectos no solo habrá ahorro de costos para los agricultores, sino que también se hará un eficiente uso del agua, además de cumplir con el desarrollo sostenible del país y metas propuestas a nivel mundial.

Inversión y bondades

El costo total del proyecto asciende a 16 millones de lempiras, de los cuales el programa Emprendesur, ejecutado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), aprobó un financiamiento por un monto de 9 millones de lempiras para un sistema de riego por goteo presurizado, con líneas de conducción primarias con 7.500 metros de longitud y siete laterales de distribución sumando 6.400 metros más, con un sistema con dos bombas de motores eléctricos de 100HP (caballos de fuerza) cada una.

El objetivo de esta iniciativa es incrementar la productividad y el mejoramiento de ingresos de los socios y socias mediante la rehabilitación del sistema de riego para el fortalecimiento de la producción del cultivo de plátano, camote, maíz y frijol, mediante el uso eficiente del agua y la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar los aspectos productivos, financieros, comerciales y organizativos de la Asociación de Regantes.

El proyecto consistió en la instalación del sistema de conducción (contratación de servicio de maquinaria y transporte) para la red principal con capacidad para cubrir 6.578 metros lineales, para implementar el riego por goteo en un área de 400 manzanas, con parcelas productivas de plátano, camote, tomate, cebolla, maíz y frijol, así como, la instalación de los KVA (tasa) de la energía eléctrica y ciertos materiales y accesorios de riego para completar el sistema.

Fin de la pesadilla

El alcalde de la Villa de San Francisco, Janio Borjas, aseveró que «este es un proyecto que lo hemos soñado y gestionado con otros ministros desde el Gobierno de Porfirio Lobo y solo nos daban esperanza, pero gracias a su gestión, presidente Hernández, podemos apoyar a la producción agrícola».

«Esto va ayudar mucho a nuestra economía local y sabemos que somos un pueblo productor. Hay que reconocer que gracias a su gestión, presidente Hernández, se ha podido realizar este sueño», agregó el edil.

El alcalde de Cantarranas, Francisco Gaitán, apuntó que esta iniciativa marca un nuevo inicio en la historia del sector agrícola de Honduras.

Consideró que con sistema de riego por goteo los productores ya no van a vivir a expensas de las lluvias; «con la instalación de estos sistemas de riego es un nuevo comienzo para la distribución y comercialización de los productos».

El productor de hortalizas Gerardo Ponce apuntó que «este es un sueño hecho realidad y por eso agradezco al presidente Hernández y a las Fuerzas Armadas. Desde el año del Mitch (1998) esto ha sido una pesadilla, pero eso ya cambió».

«Nuestro municipio produce con nuestro esfuerzo, pero ahora lo haremos de la mejor manera y en mayor escala. Necesitamos apoyo para poder comercializar y en nombre de los productores muchas gracias, presidente Juan Orlando Hernández», expresó Ponce.

Al evento también asistieron el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Tito Livio Moreno; el ministro para la Promoción de Inversiones de Honduras, Luis Mata; productores y representantes de sociedad civil, entre otros.

De interés

El PDAH recibió los primeros fondos para ejecutar en diciembre del 2019; tiene 14 meses en ejecución y 29 proyectos agropecuarios en 8 departamentos del país: Olancho, Yoro, Intibucá, La Paz, Francisco Morazán, Ocotepeque, Choluteca y El Paraíso.

A la fecha tiene invertidos 24,9 millones de lempiras y en proceso de iniciar la ejecución de 13.9 de millones de lempiras.

Frases de productores

«Me siento contento porque, a pesar de que la situación no ha estado buena, gracias a Dios estamos siendo beneficiados en este proyecto. Esperamos cerrar con broche de oro este año. De mi parte, le doy gracias al presidente Hernández, porque tengo 45 años de estar esperando este proyecto». Terencio Ávila/ productor de maíz.

«Esto será un gran beneficio para nuestro pueblo, porque ya días estamos buscando este logro. Agradecemos esto, porque nadie se había preocupado por nosotros los productores». Santos Ponce/ productor de maíz, frijoles y plátano.