El Servicio Secreto publica fotos «nunca antes vistas» del ataque del 11 de septiembre

El sábado 11 de septiembre se cumplen dos décadas de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York. Para conmemorar la ocasión, el Servicio Secreto de Estados Unidos ha pasado la semana compartiendo imágenes nunca vistas de uno de los días más oscuros de la historia de Estados Unidos.

«Esta semana, al acercarse el 20º aniversario del 11 de septiembre, compartiremos fotos de ese día y de los días posteriores. Algunas se han compartido antes y otras no se han visto nunca. No olvidemos nunca», escribió el Servicio Secreto, la agencia encargada de proteger la integridad del presidente de los Estados Unidos.

11-S

19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales en la mañana del 11 de septiembre de 2001 y se dirigieron a los principales lugares de interés de Estados Unidos en un ataque orquestado por el líder de Al Qaeda, Osama bin Laden. Se perdieron 2.977 vidas como consecuencia de los atentados, que provocaron cambios irreversibles en el mundo, entre ellos la guerra de 20 años en Afganistán.

Entre estas víctimas hubo 343 bomberos, 23 policías y 37 agentes de la autoridad portuaria, el resto de las víctimas eran civiles. Las edades de las víctimas oscilaban entre los dos y los 85 años.

A never-before-seen photo taken by a Secret Service employee: The towers of the World Trade Center after both planes strike the buildings. (Donated photo) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/yegU1ic2W5 — U.S. Secret Service (@SecretService) September 6, 2021

«Una foto nunca antes vista tomada por un empleado del Servicio Secreto: Las torres del World Trade Center después de que los dos aviones impactaran contra los edificios. (Foto donada)».

These never-before-seen photos show some of the armored limousines parked at the former #SecretService New York Field Office that were damaged during the #September11 attack. #NeverForget pic.twitter.com/rqVFmpfjjY — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

«Limusinas blindadas aparcadas en la antigua oficina de campo del Servicio Secreto de Nueva York que fueron dañadas durante el ataque».

Former Secret Service Director Brian Stafford and members of his senior staff convene in the Director’s Crisis Center on Sept. 11, 2001. #September11 #NeverForget pic.twitter.com/alAIxI0gyC — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

«El exdirector del Servicio Secreto, Brian Stafford, y miembros de su personal superior se reúnen en el Centro de Crisis el 11 de septiembre de 2001».

A photo of the World Trade Center collapsing on September 11 from a Secret Service employee (Donated photo). #September11 #NeverForget pic.twitter.com/sLDieclpHt — U.S. Secret Service (@SecretService) September 8, 2021

«Una foto del derrumbe del World Trade Center el 11 de septiembre de un empleado del Servicio Secreto».

«Las fotos donadas por los empleados del Servicio Secreto muestran los esfuerzos de recuperación cerca de la Zona Cero».