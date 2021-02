Este día se jugará la jornada completa de Liga Nacional

La tercera jornada del Torneo de Liga Nacional se pondrá en marcha este día con todos sus enfrentamientos, se jugarán 3 en horas de la tarde y los restantes en horas de la noche.

Real de Minas vs Platense serán los encargados de abrir la jornada en la cuidad de Danlí a partir de las 3:00 pm, los dirigidos por Israel Canales vienen de caer 2-0 ante Olimpia en la jornada anterior mientras tanto Platense no jugó debido a la petición del Real España de suspender el partido ya que contaba con 4 jugadores en la selección Sub 23 de Honduras.

Por su parte el Juego entre Motagua vs Real Sociedad se jugará a las 4:30 pm en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, para este compromiso el conjunto motaguense buscará continuar su racha ganadora y así posicionarse a la cabeza de su grupo, se enfrentará al equipo ¨Aceitero¨ que tampoco jugó en la jornada 2 debido a que no se nombraron árbitros para el duelo ante Upnfm.

En cuidad puerto de la Ceiba continuará la jornada a las 5:15 pm con un buen partido entre Vida vs Marathon, los comandados por el técnico argentino, Héctor Vargas, llegan a este duelo con la obligación de sumar puntos de a 3 ya que en sus primeros dos compromisos empato el primero ante el Honduras Progreso y perdió 1-0 ante Motagua en el Estadio Yankel Rosenthal, para este compromiso el equipo del barrio Paz Barahona, no contará con Luis Garrido por lesión ni con Kervin Arriaga y Luis Vega ambos llamados a las selección Sub 23 de Honduras.

El Estadio Nacional de Tegucigalpa será el escenario de dos juegos en esta jornada 3 ya que a las 7:00 se medirán Olimpia vs Upnfm, para este compromiso el equipo de Pedro Troglio tratará de continuar su buen camino para mantenerse en los primeros lugares de la tabla de colocaciones, mientras que Upnfm no se dará por vencido y buscará sumar sus primeros 3 puntos del campeonato.

Y se cerrará la jornada en San Pedro Sula con el duelo entre Real España vs Honduras Progreso, juego que está programada para las 7:00 pm en el Estadio Francisco Morazán, para este compromiso el conjunto catedrático ya podrá contar con los extranjeros, Franco Flores y Ramiro Rocca, ambos ya cuentan con el pase internacional y quedan a la disposición del técnico Raúl Gutiérrez.