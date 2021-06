Exrectora Julieta Castellanos se jubila de la UNAH

Como todo funcionario de la Máxima Casa de Estudios, ejerció su derecho a la jubilación tras varios años de relación con la Alma Máter como catedrática, gremialista y rectora entre 2009 hasta 2017.

En la actualidad, Castellanos fungía como directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), cargo que deja a partir del 31 de mayo de 2021, según indica su carta abierta.

“Siempre valoraré un honor, un privilegio y gran responsabilidad ejercer la docencia universitaria. La responsabilidad, compromiso, lealtad e integridad con los que me he desempeñado son los principios que me enseñaron en mi familia”, destacó.

“Me retiro de la UNAH con enorme gratitud por la oportunidad excepcional que he tenido; satisfecha y orgullosa del camino recorrido; consiente que todo lo hecho estos años nunca será suficiente para devolver a esta noble institución todo lo que hace por Honduras y por quienes hemos tenido la oportunidad de transitar por sus aulas y de asumir tareas y responsabilidades para su propio desarrollo y fortalecimiento”, manifestó la académica.

Castellanos fue considerada por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Centroamérica y por la revista Foreign Policy como uno de los 100 pensadores más influyentes del mundo. (Presencia Unah).

A través de una carta comunicó lo siguiente: