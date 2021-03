Fauci: Me pondría cualquier vacuna que estuviera disponible para mí

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU., instó el domingo a los estadounidenses a tomar cualquiera de las tres vacunas contra el coronavirus «altamente eficaces» que ahora disponibles para ellos y no demorar en recibir una vacuna para esperar cualquier otra.

Sus comentarios se producen después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) autorizara la vacuna contra el covid-19 de Johnson & Johnson, agregando una tercera opción de vacuna para los estadounidenses.

«Estas son tres vacunas altamente eficaces. Puedo decirles que me han vacunado completamente con una que estaba disponible. Era la Moderna», le dijo a Dana Bash de CNN en «State of the Union». «Si no estuviera vacunado ahora y tuviera la opción de recibir una vacuna J&J ahora o esperar otra vacuna, tomaría cualquier vacuna que estuviera disponible para mí lo más rápido posible por la simple razón de lo que dije hace un momento: queremos vacunar a la mayor cantidad de personas de la forma más rápida y expedita posible».