Maduro enfurece y llama “miserable” al gobierno de EE.UU. por no incluir a Venezuela en la donación de vacunas

El gobierno de Estados Unidos anunció el generoso aporte de 80 millones de vacunas contra la covid-19 que serán distribuidas a los países de Sudamérica, Centroamérica, África y Asia que se han visto más afectados con la crisis sanitaria y han registrado altas cifras de contagios.

Antes esto el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro se pronunció enfurecido ya que el país sudamericano no fue incluido en este plan de donación, «¡Miserable! Miserable, no solo persiguen para que no le vendan vacunas a Venezuela, sino que además cuando pueden abren el corazón podrido que tienen para mostrar su miseria y su odio contra los venezolanos y las venezolanas» exclamó.

Entre los países latinoamericanos que si recibirán vacunas por parte de Estados Unidos están Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador y Honduras.