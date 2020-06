Nuevo libro sobre Melania Trump revela que ella renegoció su acuerdo prenupcial

Parte del motivo por el que la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, retrasó su traslado de la ciudad de Nueva York a la Casa Blanca en 2017 se debió a que estaba renegociando su acuerdo prenupcial con el presidente Donald Trump, según el libro de una periodista de The Washington Post, que será lanzado la próxima semana.

La autora Mary Jordan cita a fuentes cercanas a Trump que señalan que la intención de la primera dama con esto era “modificar su acuerdo financiero con Trump, a lo que Melania se refirió como ‘cuidar de Barron’”.

El libro, titulado The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump (que en español se traduce como El arte de su trato: la historia no contada de Melania Trump), se basa en más de 100 entrevistas, según The Washington Post.

De acuerdo al diario, este libro menciona que la primera dama necesitaba tiempo para calmarse después de los supuestos deslices sexuales del presidente y Jordan escribe que tres personas cercanas a Melania indicaron que este nuevo acuerdo prenupcial aseguró que Barron no fuera excluido del negocio familiar.

“Ella quería pruebas por escrito de que, en lo que respecta a las oportunidades financieras y la herencia, Barron sería tratado igual a los tres hijos mayores de Trump”, escribe Jordan.

Muchas veces, Donald Trump ha compartido públicamente su apoyo a la idea de proteger la riqueza propia con un acuerdo prenupcial. El hoy presidente le dijo a Larry King de CNN en 1997: “Soy un gran creyente de los acuerdos prenupciales, a pesar de que son documentos terribles y desagradables. Creo mucho en eso”.

Una portavoz de la primera dama desestimó el libro y su reportería.

“Otro libro más sobre la señora Trump con información y fuentes falsas. Este libro pertenece al género de ficción”, sostuvo Stephanie Grisham, jefa de personal de Melania Trump.

La demora de Melania Trump para mudarse a la ciudad de Washington fue principalmente por la preocupación de mantener la vida de su hijo Barron, que entonces tenía 10 años, lo más normal posible después de que Trump ganara las elecciones presidenciales. Su deseo de permitir que Barron terminara su año escolar en la ciudad de Nueva York reemplazó otras preocupaciones sobre óptica, preguntas políticas o insinuaciones sobre su matrimonio.