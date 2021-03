El Juzgado de Ejecución dio orden de captura en contra de la ex comisionada de la policía y aún diputada del partido Libre María Luisa Borjas, esta obedece a una querella que habría interpuesto un banquero Capitalino por delitos contra el honor.

El apoderado legal de la antes mencionada Carlos Jiménez, señaló que ella no se encontraba en el país y que por motivos de seguridad no se daría el paradero de la parlamentaria hasta que se haga la revisión correspondiente del caso que no tiene sentencia firme ya que la Corte Suprema de Justicia debe de resolver recursos pendientes.