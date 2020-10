Trump dejó el hospital tres días después de ser internado y regresó a la Casa Blanca

Tres días después de ser internado en un hospital militar al dar positivo de coronavirus, el presidente estadounidense, Donald Trump, abandonó el centro médico para regresar a la Casa Blanca. Trump, que busca la reelección este 3 de noviembre, se quitó el barbijo para posar ante los fotógrafos en la galería que da a los jardines de la sede del gobierno.

“¡El presidente venció al virus!”, celebraban algunos de los simpatizantes que esperaban su salida del hospital militar Walter Reed. “El presidente conoce ahora el virus, Joe Biden no”, destacó una comentarista de la cadena conservadora Fox News, mientras que CNN, de línea crítica con el inquilino de la Casa Blanca, insistía en la “irresponsabilidad” del líder republicano.

Horas antes, Trump había sacudido al país al anunciar vía Twitter, su red social favorita, que regresaba a la Casa Blanca mucho antes de lo que era esperado.

“Voy a dejar al gran Centro Médico Walter Reed hoy a las 6.30 PM. ¡Me siento realmente bien! No le teman al covid, no dejen que domine sus vidas. Durante la administración Trump desarrollamos conocimiento y algunos medicamentos realmente buenos. ¡Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años!”. Poco después añadió que “pronto” estará haciendo campaña por todo el país y acusó a los medios de ofrecer “fake news” con encuestas que no son reales.

Trump salió caminando del Walter Reed, ubicado en el estado vecino de Maryland, a las 18:38, hora de la costa Este. Antes de subir al auto que lo llevaría al helicóptero que lo depositaría en la Casa Blanca, cerró el puño y alzó el pulgar en señal de alegría y confianza. Cuando un periodista le preguntó si se consideraba un “súper contagiador” ignoró la pregunta y siguió caminando. Minutos después el “Marine One” se elevó para un vuelo de diez minutos a la sede del gobierno estadounidense.