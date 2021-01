Trump no asistirá al juramento de Biden el 20 de enero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó este viernes (08.01.2021) que no participará en la ceremonia de asunción del mando de su sucesor, el demócrata Joe Biden, pocas horas después de prometer una transición pacífica. Será la primera vez desde Andrew Johnson (1865-1869) que un presidente saliente no asiste a la inauguración del nuevo mandato.

«A todos aquellos que han preguntado, no estaré en la toma de juramento el 20 de enero”, publicó en un lacónico tuit. En el texto no ofrece mayores detalles sobre qué espera hacer en sus últimos días como presidente de Estados Unidos. El 20 de enero el cargo será asumido por Biden, quien lo derrotó ampliamente en las presidenciales de noviembre de 2020.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021