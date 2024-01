Un sueño hecho realidad para estudiantes de La Paz

La Paz, 18 de enero de 2024.- El Instituto “Jenrry Santos” del municipio de Santa María, departamento de La Paz, se ha convertido en un modelo educativo el cual se busca replicar en al menos 30 institutos técnicos a nivel nacional.

Este centro educativo cuenta con una planta de procesamiento que incluye 5 laboratorios cada uno con su especialidad.

Dentro de las cuales se encuentran el procesamiento de carnes, lácteos, así como la elaboración de café y alimentos, entre otros productos que son locales de la zona.

Las condiciones de este centro educativo se mejoraron gracias al gobierno de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento y la Cooperación Alemana.

“El instituto nació como un sueño, no contábamos con las instalaciones, los trajimos al predio, solo estaban cuatro aulas y un alemán me dijo que, si me gustaría soñar, pero despierto y ahora este proyecto es una realidad gracias a la cooperación alemana y también al gobierno de la república, quienes nos ha apoyado bastante en este proyecto”, recordó Roger Torres, director de la institución.

Agregó que “El centro educativo cuenta con una matrícula 143 alumnos solo en la especialidad de bachillerato y existen tres bachilleratos en el área de ciencias y humanidades, técnico profesional en salud y nutrición comunitaria y técnico profesional en procesamiento agroalimentario”.

“Los alumnos egresan con un conocimiento académico de calidad y están preparados para que emprendan con su propia empresa o puedan desempeñarse en cualquier supermercado o planta de procesamiento”, detalló el catedrático.

Por su parte el director de Construcciones Escolares, Ingeniero Juan Carlos Coello manifestó que; “Este es el rostro que tiene que tener la educación pública, la Presidenta Xiomara Castro continúa dándole un enfoque positivo a la educación y muy pronto tendremos resultados satisfactorios y replicando este tipo de proyectos a nivel nacional.

