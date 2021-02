Unos 80.000 trabajadores de la salud serán inmunizados en primera fase contra covid-19

Tegucigalpa, 8 de febrero. Unos 80.000 trabajadores de salud públicos y no públicos serán los primeros en ser vacunados contra la covid-19, informó este lunes en conferencia de prensa la directora del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Secretaría de Salud, Ida Berenice Molina.

Todo el personal que sea inmunizado deberá estar en el censo de las autoridades de Salud, el cual comenzó a levantarse en 2020 y que al 5 de febrero registraba que más de 36.000 trabajadores de salud del sector público ya están censados con nombre, edad y sitio de trabajo.

A este grupo se le suman 6.900 empleados de salud del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), para totalizar 42.900.

Molina detalló que hay 1.800 trabajadores de salud que laboran tanto en la Secretaría de Salud como en el IHSS, pero solo se censaron en uno de los dos sitios, para evitar duplicar.

En el caso de los trabajadores de la salud del sistema privado, la funcionaria dijo que están distribuidos en más de 2.890 establecimientos, pero que del total estimado, de más de 33.000 empleados de salud en la categoría no público, solamente se han censado 9.800 personas.

Por lo anterior, Molina reiteró la invitación al sector sanitario no público, donde también se incluye al personal de salud independiente, a censarse a través de la página web que habilitó la Secretaría de Salud: http://salud.gob.hn/site/index.php/censo-es.

Este grupo de 80.000 personas está conformado por médicos, licenciadas en enfermería, auxiliares de enfermería, microbiólogos, odontólogos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos, técnicos de laboratorio, radiología, terapia física, estudiantes del área de la salud (internado rotatorio, servicio social y post grados) y otros estudiantes que estén prestando servicios en los establecimientos de salud, así como personal de apoyo y administrativo.

El público objetivo de vacunación se tiene estimado en 5.717.985 de hondureños, distribuidos en cinco grupos priorizados.

Los adultos mayores (concentrados en asilos y centros de cuidados), personas de servicios de socorro (Cruz Roja, Cruz Verde, Copeco, 911), adultos mayores de 60 años con una o más comorbilidades, empleados públicos que brindan atención al público y personal de seguridad (Policía y Fuerzas Armadas), también forman parte de los grupos prioritarios para la vacunación contra la covid-19 durante la primera fase, a aplicarse en el segundo trimestre del 2021.

Además, Molina aclaró que si un funcionario público es mayor de edad y tiene una o dos comorbilidades, esa persona es parte de un grupo prioritario.

Paciencia

Para el representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en el país, Mark Connolly, el hecho de que se cuente con la opción de una vacuna contra la covid19 es algo histórico, pues esta es una enfermedad muy reciente.

Recordó que hay un grupo de personas, las que son portadoras del virus de inmunodeficiencia adquirida, que están esperando desde hace tres décadas por una vacuna que no existe, por lo que pidió paciencia en la espera de que llegue el primer lote de vacuna bajo el mecanismo Covax.

Covax, del que Honduras forma parte, es un mecanismo de equidad, recordó Connolly.

“La plataforma Covax se ha creado básicamente para comprar la gran mayoría de vacunas en un precio más económico y, tras de eso, la bodega más grande del mundo para coordinar toda la logística”, señaló.