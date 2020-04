Banhprovi tiene recursos financieros para la reactivación del sector productivo y MIPYME

La presidenta del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), Mayra Falck, aseguró que la institución respalda las nuevas medidas económicas aprobadas por el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández para la reactivación y recuperación de la micro, pequeña y mediana empresa y los diversos sectores productivos del país, poniendo a disposición nuevas líneas de crédito.

Como parte del apoyo financiero a la Mipyme, Falck explicó que se establecieron a través de la mesa Mipyme tres mecanismos para apoyar financieramente a los pequeños negocios, de los cuales 95 millones de garantía recíproca existentes hoy en Foncafé, que se transformarán en 383 millones haciendo una cobertura del 80 por ciento.

Como parte del apoyo financiero a la Mipyme también se dispuso, aseguró Falck, la disponibilidad de línea de créditos por un valor de 800 millones de lempiras del fideicomiso del Banco Central de Honduras (BCH).

En tercer lugar, mediante Agrocrédito 8.7 se destinarán a cerca de mil pequeños productores del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (Cohdesse) respaldados en 70 por ciento de cobertura de garantía con el fondo de garantía Agrocrédito 8.7% y el Consejo aportara fondos para complementar la garantía en el intermediario financiero.

“Con Cohdesse hicimos una alianza para, a través de una cooperativa, llevar recursos de (Agrocrédito) 8.7 a alrededor de 1.000 pequeños productores, y eso lo vamos a lograr con el 70 por ciento de los fondos de garantía, y Cohdesse va a dar un complemento de solidaridad del 30 por ciento para que los productores no presenten ninguna garantía; esto va a permitir dar créditos entre 5.000 a 25.000 lempiras”, informó.

“Nosotros creamos a través de la Sociedad de Garantías Reciprocas Confianza, hace dos años, un fondo para el sector café; este es un fondo muy importante que no se ha usado totalmente porque la cobertura que tenía era del 50 por ciento. Entonces, hemos reformulado el fondo de dos maneras para llegar a nuevos sectores”, indicó Falck.

“Lo primero, enfocándonos a los micros y pequeños productores, empresarios y todas las personas que estén vinculadas, no solo al tema del café, sino que también con la producción, pero hemos subido la cobertura al 80 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Las personas no tendrán que presentar garantías más que por 20 por ciento”, señaló la presidenta de Banhprovi.

La funcionaria aclaró que “la garantía recíproca no sustituye la moral de pago; la garantía recíproca, al contrario, lo que hace es ayudarle a acceder al crédito. Entonces, yo accedo, pero debo ser buen pagador. Aquí hay un mensaje muy importante para toda la población: los fondos de garantía son fondos de garantía, pero sirven para acceder al financiamiento, no sustituyen la moral de pago”, destacó.

“La garantía recíproca aumenta a 380 millones de lempiras; la ventaja que tienen estos fondos de garantía es que apalancan el dinero, porque permiten que el intermediario financiero sienta más confianza y pueda prestar más recursos”, explicó.

Es importante aclarar que las personas o empresas pueden acceder a los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de producción, instituciones financieras como las OPDF o las sociedades financieras; podemos acceder a estas garantías a través de muchos intermediarios”, expuso la funcionaria.

Falck, a manera de ejemplo de cómo funcionan las garantías, explicó que “usted quiere un crédito, va al intermediario y dice: ‘¿Sabe qué?, yo necesito un préstamo, pero no tengo garantías ahorita, pero necesito un crédito de 10.000 lempiras’. Entonces en el banco le van a decir: ‘Mire, usted tiene un buen récord, le puedo ofrecer una garantía hasta el 80 por ciento. No se preocupe, usted no va a presentar la garantía por un 80 por ciento, solo por un 20 por ciento; entonces, ¿qué hace esta garantía recíproca? Le da acceso. La mayoría de nuestros productores no tienen el título de sus tierras”.

Experiencias de ampliar nuevos intermediarios financieros

La presidenta de Banhprovi dijo que se han tenido buenas experiencias financiando cooperativas de café que se vuelven intermediarios financieros, como el caso de Cocafelol, en La Labor (Ocotepeque).

“Les dimos acceso a un primer crédito de 10 millones de lempiras y ellos lo van a prestar a todos sus agremiados, es decir, van a otorgar préstamos entre 5.000 a 80.000 lempiras para insumos para garantizar el mantenimiento de sus fincas”, aseguró.

“Por primera vez una cooperativa de producción está accediendo directamente a los fondos de Banhprovi”, dijo en sentido entusiasta de agilizar la colocación de los créditos.

“Otro ejemplo son la Central de Cajas Rurales (Cecrusco), del oriente del país; esta caja rural está con un buen café; tristemente llegó la crisis y no han logrado la venta que querían y necesitan ser calificados por Ihcafé para exportar directamente. Los estamos apoyando en ese proceso”, explicó.

“Ellos pagan al día y están atendiendo 31 cajas rurales con siete millones de lempiras; esto genera una derrama financiera en estas organizaciones. Ve que vale la pena trabajar con cajas rurales y las cooperativas de producción”, dijo Falck.

“Ahora mismo tenemos 13 cooperativas de producción más en línea para calificar y un total de 15 cajas rurales adicionales para calificar; entonces, quiere decir que Banhprovi está aumentando el número de intermediarios financieros”, agregó.

Agrocredito 8.7%

“Agrocrédito 8.7 es un programa financiero. Si es capital de trabajo, tienen tres años para pagarlo, tienen un año de gracia; si es capital de inversión, tienen tres años de período de gracia y 10 años para pagar, o sea, estamos hablando de períodos largos de tiempo”, informó la presidenta de Banhprovi.

“El objetivo de Agrocrédito 8.7 no es hacer más de lo mismo; lo que estamos haciendo es algo importante y es promover la transformación de la agricultura con sistemas de riego, que utilice estructuras protegidas, aunque sean pequeños productores”, refirió.

“Este producto financiero le da la posibilidad de que compre maquinaria agrícola, la oportunidad de que solicite capital de trabajo para la producción, para la adquisición de genética pecuaria”, explicó.

Agrocrédito comprende un fondo de 3.000 millones de lempiras; de estos recursos están destinados para el fondo de garantía de 525 millones de lempiras que garantiza el 70 por ciento de la garantía del productor, que es una ayuda para el productor, pero se aclaró que no es para no pagar.

Crédito acelerado

Falck indicó que dentro de las medidas de alivio adoptadas por la institución fue aprobada por el Congreso Nacional una propuesta de ley para la aprobación de las “Líneas de Crédito Aceleradas”.

“¿Qué quiere decir esto? Un intermediario, como una cooperativa, que necesite para Agrocrédito 15 millones de lempiras, en vez de pedir para varias personas, él manda una carta y pide el fondo completo de todos los créditos y nosotros le damos la línea acelerada”, explicó.

“Con esto garantizamos que en lugar de estarse pidiendo crédito por crédito, eso lleva demora, le damos una sola línea de crédito para un promedio de 40 beneficiarios y el dinero llega pronto”, puntualizó.

Aseguró que actualmente Banhprovi tiene varias solicitudes por 386 millones de lempiras que nos van a permitir apoyar con financiamiento para la siembra de primera.

Expresó que el banco cuenta con fondos para la producción general al 10 por ciento y los clientes pueden hacer combinación con Agrocrédito 8.7.

Otra de las innovaciones del banco es que está trabajando con líneas de crédito con tres casas comerciales que venden insumos agrícolas; entonces, a través de Agrocrédito se están haciendo convenios para que los pequeños productores de granos puedan acceder a insumos.

“Y con este Agrocrédito las casas comerciales van a poder entregar fertilizante, sistemas de riego, casas mayas, estructuras protegidas; queremos que las casas comerciales participen activamente derramando los insumos productivos porque ellas llegan al interior del país”, resaltó.

Alivio de deuda

“Nosotros el 17 de marzo fuimos la primera institución que salió junto con el señor presidente Juan Orlando Hernández a decirle a nuestros clientes que no cobraríamos a los intermediarios financieros tres cuotas de capital e intereses”, recordó.

“La gente necesita respiro cuando hay crisis y esta no solo es una crisis de oferta, es de demanda; no todo mundo tiene los ingresos para cobrar”, manifestó.

“Entonces, como esta crisis es sistémica si no dábamos ese respiro de tres meses, ¿qué es lo que íbamos a hacer? Que un montón de gente nos va a caer en categoría adversa. Esperamos este de flujo a las empresas”, finalizó.